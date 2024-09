Il bar l’estetista gli amici Cosa ha fatto Chiara Petrolini subito dopo il parto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il bambino diera nato vivo ed è mortoil, dissanguato per uno “shock emorragico da recisione del cordone ombelicale”. Questo quanto emerso dai delle analisi sul corpo del secondo neonatorito ad agosto e poi sepolto dalla ragazza, ora agli arrresti domiciliari con le accuse di infanticidio e occultamento di cadavere. La giovane ha detto di aver tagliato il cordone ombelicale con delle forbici trovate nella taverna della sua villetta, a Traversetolo (Parma), e di aver poirito nel bagno. Proprio l taglio del cordone ombelicale effettuato in modo sbagliato e in assenza di assistenza medica, secondo gli esami, avrebbe causato la morte del neonato.