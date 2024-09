Grande Fratello seconda puntata | cinque nuovi ingressi ed ecco chi sono i primi nominati di questa edizione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre in postazione social Rebecca Staffelli. Lasi è aperta con Alfonso che manda un saluto agli abitanti dell’Emilia Romagna colpita dalla recente alluvione. In studio ospite Loredana Lecciso, in quanto stasera la sorella Amanda entrerà nella casa. Signorini ritiene che i due pilastri della casa in questigiorni siano Clarissa Burt ed Enzo Paolo Turchi e si balla il Tuca Tuca! Capitolo Jessica Morlacchi. In questi giorni si è molto dibattuto sui social se la ragazza fosse proprio così o se fingesse, ma lei ha assicurato di essere così, ed il conduttore ha concordato definendola “un po’ stordita”.