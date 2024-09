Ritrovato l’aereo da turismo disperso sull’Appennino | morte le tre persone a bordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una squadra del Soccorso Alpino hadada martedì mattina, quando era partito da Pavullo (in provincia di Modena). E sono state trovatele treche erano adel velivolo: si tratta di tre cittadini francesi. Il relitto delè stato individuato dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano intorno alle 18 di giovedì sul versante toscano del Monte Bocco, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) a pochi metri dal confine con l’Emilia-Romagna. Sul posto sono così confluiti i tecnici del servizio regionale dell’Emilia-Romagna e un medico per constatare il decesso dei tre passeggeri. L’Aeronautica militare – spiega il Soccorso alpino e speleologico toscano – ha avuto il coordinamento di tutte le attività di ricerca in volo.