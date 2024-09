Progetto Tilab Iniziati gli stage nelle aziende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)scuole professionali dove si svolgono corsi professionali, come i sei istituti partner del”, sono cominciati gliformativi per gli allievi del quarto anno. Esperienze di full immersion che servono per il lavoro e per la vita. C’è ad esempio Alessandra, che ha 17 anni e lavora come assistente nell’ufficio del procuratore di Lodi. Per tre mesi osserverà come agiscono le persone intorno a lei, sarà messa alla prova con compiti che non le erano mai stati richiesti a scuola. "Mi piace l’idea, perché mi sento già grande e ho la possibilità di capire quale lavoro mi piacerebbe fare in futuro" dice Alessandra, che frequenta l’indirizzo di Contabilità a servizio dell’impresa. Matteo invece, che ha 18 anni e studia come Operatore ai servizi di impresa curvatura disegno tecnico Cad, sta svolgendo unotrimestrale in un mobilificio.