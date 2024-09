Fallito nuovo attentato a Trump arrestato un uomo Tycoon Sto bene

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’armato al club di golf in cui stava giocando Donaldè stato identificato come Ryan Wesley Routh, di 58 anni. Lo riporta Fox News. Il suo account di Linkedin rivela che ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e che si è trasferito alle Hawaii nel 2018. Sui social Routh aveva pubblicato post sulla guerra in Ucraina, tentando di reclutare soldati per la causa, fa sapere la Cnn. Una voltaviene interrogato dagli investigatori, secondo i quali l’intenzione era quella di uccidere. Si cerca di capire se si tratti di un “lupo solitario” o qualcuno lo abbia armato.