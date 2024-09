Lineapelle e i volti della congiuntura | Importante sostenere le aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Primo giorno con una significativa affluenza nei padiglioni di Fiera Milano dove sta andando in scena. Una prima analisi? "C’è tutto il nostro entusiasmo – dice Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Nonostante il difficile momento che il comparto conciario sta attraversando". "Non ci sono, per ora, indicazioni di una inversione di tendenza – spiega Matteoli – e questo resta motivo di grande preoccupazione. Aspettavamo la fiera, momento di incontro e confronto con operatori e buyers del mondo pelle a livello internazionale per fare il punto, E siamo qui. Ora è presto per tirare le somme. Fondamentale è che si mettano in atto tutti quegli strumenti necessari a far sì che il comparto regga l’urto senza disperdere il proprio patrimonio di professionalità che è la nostra forza". Di ripresa ancora non se ne parla.