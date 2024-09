I debiti e la memoria Il ritorno di InsolvenzFest

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mettere al centro storie e prospettive diverse, con l’obiettivo di capire quali scenari si delineano per il mondo che verrà. È questa la missione della tredicesima edizione diche quest’anno esplorerà il legame tra ‘’. Da domani a domenica, quattro giorni di coinvolgenti dibattiti, affidati a esperti di diversi ambiti disciplinari per un’esplorazione a tutto tondo sulla natura sfaccettata dell’indebitamento e delle sue conseguenze. Promosso dall’Osservatorio sulle Crisi di Impresa,punta ad approfondire le sfide connesse alle diverse forme di deficit e ai modi in cui esse plasmano e influenzano società, economia e giurisprudenza. "La giurisprudenza ci insegna che il debito è spesso e volentieri un’azione che si protrae nel tempo, spesso, molto tempo.