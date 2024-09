Esonero De Rossi sgomento da destra a sinistra con Storace-Padellaro | Perse le parole ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I due giornalisti divisi dalla politica, ma uniti nelle idee sulla Roma e sull’allontanamento del tecnico e a Cityrumors.it si sfogano Una giornata particolare che i tifosi della Roma difficilmente dimenticheranno. L’di Daniele Dein quel modo ancora brucia, a sentire il commento di tanti sostenitori di fede romanista. I due giornalisti divisi dalla politica comesono uniti su De(Ansa Foto) Cityrumros.itE’ stata una cosa scioccante per tanti tifosi che proprio non se l’aspettavano di dover assistere ad una situazione simile, anche perché “non si tratta di una persona normale” Daniele De. E a dirlo sono Antonioe Francesco. Due persone che non hanno niente in comune, se non la passione della Roma.