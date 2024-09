America' s Cup Luna Rossa squalificata | American Magic fa 2-4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Valencia, 18 settembre 2024 – Un’altra regata da dimenticare perche in parte per sua responsabilità e in parte per un calo improvviso di vento si vede recuperare un altro punto nella serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup. La barca italiana viene infatti nuovamente sconfitta dao meglio vienea causa di un superamento eccessivo della linea del boundary ma questa è soltanto la punta dell’iceberg di un match race che la Silver Bullet aveva dominato dopo il primo lato di bolina, arrivando ad avere oltre 40 secondi di vantaggio su Patriot. La sfida tra i due equipaggi era cominciata sorridendo ad, che aveva vinto la partenza con una strambata davanti agli italiani che aveva costretto James Spithill e Francesco Bruni ad inseguire.