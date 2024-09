Il vincolo di Sanremo | gli artisti non potranno esibirsi nei due mesi che precedono il Festival

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 17 settembre 2024) Quando abbiamo definito “propedeutico” il percorso che parte dal Suzuki Music Party aldi2025, abbiamo fatto riferimento anche al Regolamento della kermesse che da sempre – a febbraio – tiene incollati allo schermo e alla televisione pubblica milioni di italiani. Perché se è vero che entrambe le manifestazioni canore si baseranno su brani inediti da presentare al pubblico, è altrettanto vero che ci sono dei vincoli che l’evento in onda domenica 22 settembre sul Nove – ma registrato oggi, martedì 17 settembre, dall’Allianz Cloud di Milano – deve rispettare. E anche il calendario è tra questi. LEGGI ANCHE > Il Nove sta facendo le prove tecniche per prendersi? Non è una novità, visto che anche lo scorso anno accadde la stessa cosa: gliin gara nonpubblicamente nei dueprecedenti all’inizio deldi