Si rompe tubatura dell’acqua viale Monza allagato

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 15 settembre 2024 – Disagi, questa sera, in, a Milano: la strada si è parzialmente allagata all'altezza di Precotto a causa della rottura di unadell'acqua. L'allarme è scattato dopo le 21:50. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, tecnici dell'acquedotto e polizia locale che sta deviando il traffico impedendo di percorrere, per un breve tratto, la carreggiata Sud all'altezza di via Cislaghi. L’acqua dalla strada è entrata anche nei cortili (e nelle cantine) delle abitazioni limitrofe.