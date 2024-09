Perseguita avvocato braccialetto elettronico per 76enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del. Inoltre, previsto l’obbligo di mantenere una distanza di 500 metri dalla persona offesa emessa nei confronti di uncilentano indagato per per atti persecutori nei riguardi di un. Il provvedimento cautelare riguarda il divieto di avvicinamento allo studio legale della persona offesa ed al palazzo di giustizia di Vallo della Lucania. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.