La scuola come strada verso il futuro | da Cagliari appello di Mattarella all’unità educativa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laè un luogo di crescita, movimento e trasformazione. Non si ferma, ma prosegue lungo unada percorrere insieme, unendo giovani e adulti in un cammino comune. Questo il forte messaggio lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, tenutasi aper la XXIV edizione di "Tutti a". Insieme al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dellapalestra di vita, non solo in termini di istruzione e conoscenze, ma soprattutto per i valori che essa trasmette.Lafondamento della società"Laè palestra di vita" ha esordito, chiarendo fin da subito il ruolo educativo e formativo che essa svolge.