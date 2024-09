CdS – Rabiot al Marsiglia i tifosi del Psg scatenati | Ci ha tradito!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 18:15:56 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:aldel Psg sono delusi e pronti a riservargli un benvenuto non propriamente caloroso al Parco dei Principi. Come riportato da RMC Sport, dopo aver appreso la notizia del trasferimento del loro ex giocatore agli acerrimi rivali sportivi, i supporter parigini non hanno nascosto il proprio disappunto: “Già quando ha lasciato Parigi, lo ha fatto non lasciandosi bene col club. Stamattina alla radio ho sentito che va all’OM. Perde altri punti”, ha commentato sui social un primo sostenitore del Paris. Idel Psg contro: “Che delusione vederlo andare all’OM” “Avrebbe potuto benissimo scegliere un altro club. È comunque una piccola provocazione.