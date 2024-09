Alinghi batte Ineos in modalità dislocante! Impresa svizzera senza vento Ainslie ko | semifinale riaperta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)Britannia deve rimandare la qualificazione alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Bene compagni partivano con tutti i favori del pronostico contronella quinta regata e puntavano a chiudere i conti dopo il poker firmato nel weekend, ma non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo in apertura di un pomeriggio caratterizzato daal limite dei sette-otto nodi (l’inizio del confronto era stato rinviato di qualche minuto a causa di una brezza troppo leggera). Abbiamo assistito a una regata pazza e fortemente condizionata dal