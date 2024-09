Mangio gratis e me ne vado | Sinner cosa gli scappa di bocca a bordocampo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Jannik, che è all'Unipol Arena a Bologna per sostenere i compagni di squadra impegnati nelle qualificazioni di Coppa Davis, si è lasciato andare a una battuta mentre si trovava a. Al suo arrivo, infatti, gli altri tennisti italiani in gara avevano già conquistato l'accesso al turno successivo. Per questo il campione altoatesino nonché numero uno del mondo ha scherzato dicendo: "E infatti ho detto ‘e me ne!'". Parole che hanno fatto subito scoppiare a ridere i suoi compagni. Il, diffuso sui canali social della Federazione italiana di tennis e padel, è diventato virale in pochissimo tempo.è arrivato a Bologna ieri pomeriggio, dopo un lungo viaggio in macchina dall'Alto Adige. Subito ha raggiunto i compagni nella sede del ritiro, in un hotel a cinque stelle del centro.