San Siro Inter e Milan gettano la maschera | vogliono il nuovo stadio a fianco al Meazza

(Di sabato 14 settembre 2024) Sarà che di tempo se ne è buttato abbastanza, sarà il cambio di proprietà dell’Fcnazionale e il passaggio di mano a un gruppo che parla la medesima lingua (non solo in senso strettamente letterale) dell’Ac, ma il cambio di passo è evidente. Il dato principale è che i due clubs percorreranno una strada comune, qualunque essa sia e continueranno a dividersi lo, diversamente da come fanno i più grandi clubs del mondo (City e United, tutte le compagini londinesi, Real e Atletico Madrid, Boca Juniors e River Plate). E se questa è una novità che di fatto non lo è perché mantiene lo status quo operativo dal 1926 (anno di inaugurazione dellodi San), l’altra novità (e in realtà non lo è nemmeno questa perché rimette le lancette indietro di un paio di anni almeno) è che il pensiero diè chiarissimo: “Noi dall’area di Sannon ci muoveremo mai“.