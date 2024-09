Roberto Lipari E ho detto tutto | quando in tv e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna Italia Uno On Stage con ‘E ho’. Lo spettacolo ha come protagonista il comico siciliano che dal Teatro Al Massimo di Palermo presenta il suo show ricco di ospiti e sorprese. Scopriamo insiemeandrà in onda e chi ci sarà. Italia Uno On Stage presenta “E ho” Ecologia, legalità e crisi culturali sono solo alcuni degli argomenti trattati in ‘E ho’. Lo spettacolo ha come obiettivo quello di far ridere ma anche riflettere lo spettatore. Attore, comico, conduttore e regista,approda in prima serata con il suo one man show che andrà in onda domenica 15 settembre 2024 alle ore 21.20 su Italia 1. Una serata all’insegna della comicità e dell’ironia con un grande campione della risata che ha scelto una famosissima citazione di Totò, “E ho“, per il titolo del suo spettacolo.