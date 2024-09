Empoli-Juventus sold out D’Aversa | Bello giocare partite così

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 14 settembre 2024)out,: “”.out, tutto esaurito allo stadio Castellani Computer Gross Arena per il big match di scena sabato 14 settembre alle ore 18. Partita valida per la quarta giornata di serie A diretta dall’internazionale Marco Di, di Brindisi. Luigi Rossi di Rovigo e Mattia Scarpa di Reggio Emilia gli assistenti. Paride Tremolada di Monza il IV ufficiale, Davide Massa di Imperia il Var e Marco Guida di Torre Annunziata l’Avar. Partita al vertice, con ladi Thiago Motta capolista e l’di Robertoterza in classifica.senza Fazzini. Robertosconta la quarta e ultima giornata di squalifica. In panchina c’è Salvatore Sullo. Thiago Motta: “Non mi interessa della Champions e non voglio ragionare su blocchi, ma solo sull’