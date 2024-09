Spazioporto svedese nuova base Nato a difesa dell’Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con l’entrata nelladella Svezia l’Alleanza Atlantica potrà a breve contare su un diverso e migliore sistema dinel quadrante settentrionale. Non a caso, all'inizio di questo mese, il governoha approvato la prima strategia spaziale die sicurezza del Paese, atto che mira a rendere Stoccolma un hub spaziale per gli alleati e dimostra la volontà del governo attuale di affermare la nazione scandinava come un attore chiave nel dominio spaziale internazionale, in virtù della sua posizione strategica e le sue capacità di ricerca e sviluppo in campo tecnologico.