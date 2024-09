Marocchino azzarda | Juventus meno forte dell’anno scorso! Inter favorita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)venuto nel corso di “Maracanà” in onda su TMW Radio, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e la sfida train campionato. CON THIAGO MOTTA – Domenicoriguardo la forza della squadra bianconera: «Questaè piùdi quella delloanno? Per me no. La partenza di Chiesa e Rabiot, i giocatori più forti che aveva, non sono due figurine. Quando ha sostituito Vlahovic, ha dovuto mettere Conceicao prima punta». Lotta scudetto e rose attrezzate ANTAGONISTA –antagonista dell’in campionato? Questa la risposta dell’ex calciatore : «È presto per dire, però ha cambiato tanti giocatori e mi sembra ancora fragile come squadra. A parte l’, che ha giocatori importanti e che può solo perdere lo Scudetto, sono curioso di vedere le avversarie cosa riescono a fare.