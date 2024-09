La verità sulla fuga di Boccia | voleva accusare Arianna Meloni ma senza prove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) In poche ore Bianca Berlinguer e Mediaset, con un'operazione di scrupoloso giornalismo, hanno leso la sicumera di Maria Rosariaintaccandone la credibilità. Solo martedì mattina, l'imprenditrice si accingeva a partire con la consueta spavalderia alla conquista di È sempre Cartabianca, talk di Rete4 che avrebbe dovuto ospitarla per ascoltare ulteriori scampoli della sua «». Peccato però che, giunta negli studi due ore prima, truccatissima, pettinatissima e «vestita per uccidere» in total black, abbia poi dato forfait andandosene alla chetichella poiché, a suo dire, conduttrice e redazione «non erano sufficientemente informati dei nuovi sviluppi della storia». Riservandosi di tornare martedì prossimo.