Tutto pronto per il faccia a faccia Harris-Trump | le regole del dibattito

(Di martedì 10 settembre 2024) Si terrà stasera a Philadelphia alle 21 locali, le 3 di notte in Italia, il primo e finora unicoin programma tra la vicepresidente Usa, Kamala, e l'ex presidente, Donald, candidati alla Casa Bianca. A meno di due mesi dalle elezioni, il prossimo 5 novembre, i due si confronteranno per 90 minuti, moderati da David Muir e Linsey Davis di ABC, dovendo seguireprecise.avranno a disposizione due minuti a testa per rispondere a ciascuna domanda e i rispettivi microfoni saranno disattivati durante il turno dell'altro candidato. Non ci sarà nessuna dichiarazione iniziale da parte dei candidati, che verranno invece presentati dai moderatori e non potranno farsi domane a vicenda. Presente in studio un gruppo di giornalisti, ma non il pubblico.