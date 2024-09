Inter lo Sporting chiede 30 milioni per il caso Joao Mario | udienza al Tas a dicembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuovo capitolo per ilche vede coinvolteLisbona. Come noto, la questione è legata a una particolare clausola inserita ai tempi del passaggio del centrocampista dalla formazione portoghese ai nerazzurri, che prevedeva un indennizzo di 30di euro nelin cuifosse stato venduto a una squadra portoghese. Secondo lo, la rescissione del contratto dida parte dell’nel 2021, propedeutica al passaggio del giocatore al Benfica, ha rappresentato un tentativo di aggirare tale clausola. Da tre anni losta cercando di ottenere un indennizzo pari proprio a 30di euro: dopo un primo ricorso rigettato dalla Fifa nel 2023, come riporta Record il prossimo 9è in programma un’al Tas., lo30per ilal Tas aSportFace.