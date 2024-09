Sinner e Kalinskaya il bacio agli Us Open | schiaffo a Kyrgios occhio al gesto di Anna | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il trionfoUsval bene il primo, timidissimoin pubblico tra Jannik. In fondo, la degna chiusura di una avventura, quella del 23enne di San Candido a Flushing Meadows, cominciata a fari spenti e quasi in sordina, gravata dallo choc della positività al Clostebol (risalente a marzo scorso a Indian Wells) e dalle conseguenti velenose polemiche di alcuni colleghi sulla mancata squalifica per doping. Mentre il numero 1 al mondo cominciava a macinare il suo tennis (e avversari) si spargevano voci di crisi con la collega russa, sua compagna da qualche mese. I due erano stati avvistati più volte (con tanto di paparazzata, molto contestata, in Sardegna nel momento clou della stagione poi saltato daper una serie di infortuni), a partire da una cena romantica a Parigi prima del Roland Garros.