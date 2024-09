Sangiuliano la Boccia Arianna e il complotto | toh che caso cosa si inventano a Repubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) IlGennaroe Maria Rosaria, almeno dal punto di vista politico, sembra essere stato chiuso con le dimissioni del ministro della Cultura, sostituito nel giro di poche ore da Alessandro Giuli.Âchiuso per tutti, o quasi, perché arecitano la parte degli ultimi vietnamiti e continuano a picchiare allargando il campo a tutto il governo di centrodestra. Forse anche perché, come suggerisce il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone nella sua "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di oggi, Pd, Movimento 5 Stelle e tutta la stampa d'area preferisce appigliarsi agli unici temi unificanti e a "Santa Maria Rosaria" che affrontare questioni decisamente più importanti e impattanti, come l'Ucraina, la manovra o il ruolo dell'Italia nella politica estera.