Pirati dello spazio Ecco lo spazioplano cinese che può rapire i satelliti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unoplano in grado di entrare in orbita, come uno Space shuttle, e di agganciare e recuperare ioltre l’atmosfera. È quanto promette di fare loplano sperimentalerientrato dalla sua terza missione in orbita, come confermato da un report del media di Stato, Xinhua. Il rientro non è stato accompagnato da ulteriori dettagli sulle operazioni svolte, né tantomeno da immagini del velivolo, che rimane un progetto a elevato grado di riservatezza. La missione, iniziata il 14 dicembre 2023 con il lancio di un razzo Long March 2F dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, ha avuto una durata complessiva di 267 giorni e si sarebbe focalizzata sulla sperimentazione di tecnologie di volo spaziale riutilizzabili.