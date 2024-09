Anticipazioni Il Dottor Alì Puntate Turche | Rivelato Il Segreto Di Ferman!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 9 settembre 2024)IlAlì,e Alì vivono un momento molto intenso esvela il suo grandeal collega. Per Alì si tratta di una svolta molto importante! IlAlì prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà un momento molto intenso tra Alì e. Infatti, in una situazione difficile,interverrà per aiutare Alì e proprio in quell’occasione gli farà una rivelazione raccontandogli un grandedel suo passato. Ma ecco che cosa sta per succedere.IlAlì,: Alì aggredito dai parenti di una paziente! Nel corso delle, arrivano nuove difficoltà per Alì, che stavolta provengono proprio dall’ospedale e in particolare dai parenti di una paziente che il medico farà di tutto per curare.