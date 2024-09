Arnautovic Monza-Inter da titolare? Le nazionali lo aiutano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Markoprobabilmente giocherà la sua prima partita dain. Il calciatore viene aiutato dalle, di seguito il motivo. NOVITÀ – Markoriceve un aiuto importante dalle. Il motivo è semplice e riguarda il rientro dei compagni d’attacco ad Appiano Gentile. L’ricomincerà ad allenarsi martedì in vista della partita di domenica in campionato contro il, non tutti però saranno presenti. L’austriaco ci sarà sicuramente, così come Marcus Thuram in quanto non costretti a trasferte impossibili. La situazione è diversa invece per Mehdi Taremi e Lautaro Martinez. Gli ultimi due saranno in dubbio per il match.? La possibilità POSSIBILITÀ – Lautaro Martinez e Taremi giocheranno le loro ultime partite in nazionale martedì.