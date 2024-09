Vision | Todd Stashwick si unisce alla serie Marvel per un misterioso villain

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024)siper unSembra che Ultron non sarà l’unico cattivo con cuidovrà confrontarsi nella prossimaspin-off di Disney+ Wanda. THR riporta infatti che(Star Trek: Picard) si è unito al cast delladeiStudios dedicata ae in un ruolo non rivelato. Anche se il suo personaggio non è stato nominato, viene suggerito cheinterpreterà “un assassino che è sulle tracce dell’androide e della tecnologia che possiede”. Potrebbe trattarsi di un cattivo consolidato dellaComics? Ci sono numerosi personaggi che si adattano all’identik di assassino, quindi lasciamo che le speculazioni abbiano inizio. Ad oggi, sappiamo unicamente che il progetto viene descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con Wandae proseguita con Agatha All Along”.