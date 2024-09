Il Besanino torna sui binari Dopo tre mesi di lavori disagi finiti per i pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)treesatti di, finalmenteil, con la riapertura della linea ferroviaria Milano-Lecco via Molteno (S7). Lunedì i convogli del treno brianzolo per eccellenza torneranno in attività insieme ad altre 8 linee lombarde, che hanno visto durante il periodo estivoper il potenziamento infrastrutturale e l’ammodernamento tecnologico da parte di Rfi. Nel caso della Milano-Lecco via Molteno, si è trattato di interventi di manutenzione straordinaria all’armamento fra Besana e Villasanta edi upgrading tecnologico della tratta, che hanno implicato la chiusura della linea dal 9 giugno, e un investimento economico di 43 milioni di euro. Come previsto dalla normativa (soprattutto per motivi di sicurezza) la piena velocità nelle tratte interessate daidovrà essere raggiunta gradualmente.