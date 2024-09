Anticipazioni Il Paradiso delle Signore | la gelosia di Ciro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024)Puglisi sarà molto geloso di sua moglie Concetta, come annunciano leIlprossime puntate in onda su Rai1. L'uomo, infatti, inizierà a mostrarsi insofferente nei confronti della vicinanza tra la consorte e Gianlorenzo Botteri. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Maria Puglisi ha lasciato il suo incarico di stilista del grande magazzino milanese e si è trasferita a Parigi insieme al fidanzato Matteo Portelli, dove ha iniziato un nuovo percorso professionale. Inoltre, Vittorio Conti ha lasciato nelle mani di Marcello Barbieri e di Roberto Landi la gestione deldal momento che, a causa della denuncia di Tancredi di Sant'Erasmo ai danni di Matilde Frigerio, è stato costretto a scappare all'estero affinché la donna non andasse in prigione.