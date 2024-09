Via alla stagione della vendemmia | Nuovi vigneti prodotto in salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ansia da maltempo. È quella salite nelle ultime ore, con le precipitazioni annunciate per ieri e che si sono puntualmente verificate, con piogge intense e temporali in varie zoneprovincia. Dopo gli episodi di grandine che la settimana scorsa hanno interessato il versante senese del Chianti Classico, l’allerta era massima. "Le vigne sono cariche di uva, la pioggia può essere una manna ma a patto che sia un fenomeno normale – spiega Letizia Cesani, produttrice a San Gimignano e presidente regionale di Coldiretti –. Purtroppo, sappiamo bene l’estrema variabilità meteofase che stiamo vivendo: per questo abbiamo anticipato di qualche giorno la raccolta di uve Vernaccia che avevamo programmato per lunedì prossimo. Troppo alto il rischio di veder danneggiato il lavoro di un anno intero: abbiamo deciso di mettere in salvo i grappoli migliori operando una selezione ad hoc".