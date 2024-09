Picasso l’emarginato | tra poesia e salvezza fino al 6 gennaio a Palazzo Te E Patty Smith omaggia il genio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mantova – Sotto l’arcata della Loggia di Davide,intona una canzone che ha scritto per la figlia: solo voce, nessuno strumento, tanta emozione. È l’omaggio che la cantante americana offre alla mostra di PabloTe, una cinquantina di opere, molte delle quali mai viste prima. L’autrice di “Because the night” (ieri sera in concerto e reading sua Mantova) si rivolge anche al nipote del pittore spagnolo, Xavier Vilato, a sua volta artista, che ha consentito l’arrivo di opere appartenenti al fondo di famiglia, preziose e sconosciute in Italia. Nell’anno dedicato al tema delle metamorfosi, la reggia estiva dei Gonzaga ha intitolato l’evento “” (da ieri al 62025).