Pallamano A Gold Macagi Cingoli il campionato riparte da Cassano Magnago | le dichiarazioni di coach Palazzi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Strappini e compagni debuttano domani contro i varesini, giunti quinti nella passata stagione. Il tecnico biancorosso: “Non sarà facile, ma cercheremo di sorprenderli”, 6 settembre 2024 – Dopo due mesi di digiuno, torna ildi Serie Adiper la. I ragazzi di, infatti, domani sabato 7 settembre affrontano la prima giornata in casa del, uno dei roster favoriti per l’accesso alle Finali Scudetto. I cingolani presenteranno diverse novità nel sestetto iniziale, con gli arrivi in squadra dei nuovi atleti Naghavialhosseini, Somma, Ghiotto, Makhlouf e Noack (ancora infortunato). I lombardi hanno aggiunto il solo Dapiran a un roster altamente competitivo, arrivato quinto nella passata annata. “Non è facile iniziare ilin Lombardia – spiega ildei cingolani -, ma tenteremo di sorprenderli.