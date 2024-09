LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | già sei gli azzurri in finale bene Fantin e Barlaam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29 Prima batteria appannaggio dell’ungherese Zsofia Konkoly (1’07”30). 10.26 100 farfalla S9 femminili, senza italiane. 10.24 Simonefirma il miglior tempo di giornata in 1’00”57, Morlacchi è terzo e quinto assoluto in 1’01”64. Ciulli invece crolla dopo una buona prima vasca, chiudendo ottavo in 1’05”22 ed è fuori dalla. 10.21 Nella prima batteria è Timothy Hodge a trionfare. Tra poco la seconda con i treai blocchi di partenza! 10.18 100 farfalla uomini S9: nella seconda batteria ci sarà tripletta azzurra con Simone, Simone Ciulli e Federico Morlacchi! 10.16 Miglior tempo di giornata per l’ungherese Bianka Pap, che partirà così da corsia 4 nel pomeriggio. 10.13 La canadese Katie Cosgriffe chiude la gara in 1’10”24, con 12 centesimi di vantaggio su Emeline Pierre. 10.