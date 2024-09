LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | al via il day 9 Tapia all’attacco del podio dalle 12

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:57 Questa la SL della competizione femminile di lancio del peso F35: UZB – AKHMATKHONOVA Dilafruzkhon (F35) CZE – LUXOVA Anna (F35) GBR – NICHOLSON Anna (F35) BRA – OIRA da NOBREGA Marivana (F35) CHN – WANG Jun (F35) POL – MALISZEWSKA Klaudia (F35) NPA – IVANOVA Daria (F35) UKR – POMAZAN Mariia (F35) 09:52 Si partirà però a breve con la competizione femminile di salo in lungo T38 oltre che il lancio del peso F35 sempre per quanto riguarda le signore. 09:47 La carta da medaglia questa mattina è Oney, che si giocherà le sue chance di salire sul12 nella competizione di lancio del disco F11.