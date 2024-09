Donna accoltella marito ancora sconosciuti i motivi del gesto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutonon si conoscono iche hanno spinto una 68enne di Giffoni Valle Piana (Salerno) adre ilal culmine di una lite. Le indagini sull’accaduto e l’arresto dellaper tentato omicidio sono ad opera dei carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. L’uomo, un pensionato 77enne, è stato prontamente ricoverato all’ospedale di Salerno in chirurgia d’urgenza sembrerebbe con una ferita al dorso. Non è in pericolo di vita. Da quanto si apprende, si tratta di una famiglia tranquilla, persone perbene, conosciute nel paese. Non erano attenzionate dai servizi sociali del Comune, né tantomeno si registrano pregressi episodi di violenze. L'articolodelproviene da Anteprima24.it.