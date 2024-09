WWE | Odyssey Jones fuori dalla WWE rimosso dal roster interno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024)non fa più parte della WWE. Il trentenne si era unito alla WWE nel 2019. Dopo alcuni anni alla NXT,era approdato a Monday Night RAW nel 2023. Tuttavia, non ha fatto apparizioni nel brand fino al mese scorso. Il colosso è apparso a RAW dopo SummerSlam per aiutare Xavier Woods e Kofi Kingston nella loro battaglia contro The Final Testament. Mentre i fan erano pronti a vederedominare a RAW, è stato improvvisamentedaldella WWE. Da allora, numerosi rapporti hanno indicato che la star è stata rilasciatacompagnia. Nuovi aggiornamenti suPWInsider ha recentemente fornito un aggiornamento sulla situazione, notando cheè statoanche dal, confermando ulteriormente che non fa più parte della compagnia.