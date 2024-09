Ricostruita la dinamica dello sparo nella casa della tragedia tre super consulenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Siena, 4 settembre 2024 – Per decifrare il rompicapofucilata che il 10 agosto scorso ha ucciso una donna di 33 anni, in via del Villino, scendono in campo tre ’corazzate’ nel campobalistica. La procura ha dato l’incarico di ricostruire laal capitano Fabio Lertua dei carabinieri del Ris di Roma, arrivato ieri alle 9.30palazzina al civico 14 con la polizia che conduce l’inchiesta, coordinata dal pm Niccolò Ludovici. La famiglia di Yuleisi Manyomanova ha scelto invece, attraverso i suoi legali Michele Bellandi e Vincenzo Di Benedetto, la docenteLuiss Raffaella Sorropago. Una-esperta, molto nota alle cronache.