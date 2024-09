Paralimpiadi Parigi 2024 tennistavolo | Federico Falco medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha perso la semifinale del singolare di classe 1 (MS1) nel torneo diai Giochi Paralimpici di, ma porta a casa una belladi. Nella sfida conclusa all’Arena Paris Sud l’azzurro è stato battuto 3-2 dal cubano Yunier Fernandez. Per, quinto a Tokyo, si tratta della primaparalimpica. Nella sfida contro Fernandez in avvio l’azzurro ha quasi sempre inseguito e si è riportato a contatto. Ha annullato due set-point (9-10 e 12-13), non ne ha sfruttati altrettanti (11-10, 12-11) e al terzo dell’avversario (13-14) ha ceduto. Il caraibico ha iniziato bene anche il secondo parziale (3-1) e ha allungato sul 5-2 e sull’8-3. Si è procurato sei palle set (10-4) e ha concretizzato la terza. Al ritorno al tavoloha assunto il comando (3-0), ha subìto il recupero (3-2) ed è ripartito (5-2).