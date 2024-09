La Juventus iscrive Arthur Melo in Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-03 14:38:55 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: DEntro nell’esteso lista degli scarti presentato in preseason da Thiago Motta, non tutti hanno fatto le valigie per lasciare la. Uno di quei nomi è Arturocosa che sorprendentemente è stata iscritto nella ‘Lista A’ della ‘Vecchia Signora’ per disputare questa edizione della. La decisione sorprende perché, Fino a ieri era ancora al vaglio una possibile uscita del centrocampista brasiliano in Arabia Saudita. Stessa situazione di con Filippo Kostic. L’esterno serbo, invece, Non è stato registrato ina differenza di. McKennie, fino a poche settimane fa, componeva anche quella lista di scarti di Thiago Motta. Ma, contro ogni previsione, È stato reintegrato nel gruppo e ha persino rinnovato il contratto fino al 2026.