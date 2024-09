Accoltella padre dopo lite per futili motivi17enne arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il figlio lo hato e lui e la moglie per proteggerlo hanno dichiarato di essere stati aggrediti da uno sconosciuto che stava rubando un motorino. È accaduto a Quartu Sant'Elena. Un 17enne è statoper lesioni nei confronti del, un uomo di 40 anni: le sue condizioni non sono gravi L'episodio, i cui contorni non sono ancora ben chiari, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Il ragazzo ha avuto una discussione con i genitori e in preda alla rabbia ha afferrato un grosso coltello ferendo per due volte alla schiena il, poi si è allontanato. I genitori hanno chiamato 113 e ambulanza dichiarando però che il 40enne aveva sorpreso un ladro in giardino ed era stato ferito.