Roma Hermoso si presenta in conferenza stampa

(Di martedì 3 settembre 2024) Laha finalmente il suo nuovo difensore. Dopo l’addio di Smalling, il club giallorosso hato, ex Atletico Madrid. Il difensore si èto oggi: “E’ successo tutto molto velocemente. Dal momento in cui avevo l’opportunità di far parte di questo grande club e grande storia, per me è stato qualcosa che volevo provare, per vedere cosa posso dare all’allenatore e alla squadra. Cosa mi ha convinto di più? Un grande club, grande storia, sentimento di passione e fanatismo dei tifosi per il club molto simile a quello dei supporters dell’Atletico Madrid. Questa grande famiglia nella città, che è importantissima e magnifica. Per me è stato un cambio di vita semplice rispetto a Madrid. Venire a, in un campionato così competitivo, significava giocare ancora ad alto livello”.