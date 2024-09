Il ghiacciaio Fellaria in Lombardia ha perso 46% superficie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - Gli effetti della crisi climatica non risparmiano nemmeno il, in Valmalenco nel gruppo del Bernina. Il, il terzo per estensione delladopo quello dell'Adamello e dei Forni, hail 46% della suadal 1850 (culmine della Piccola Età Glaciale) a oggi, passando da circa 28 km a 13 km includendo anche il versante svizzero (Vedretta Palù). Tra il 2022 e il 2023 la sua porzione più bassa di quota ha registrato una perdita annuale tra i 5 e gli 8 metri di spessore. Invece, il suo grande lago proglaciale, iniziato a formarsi dopo il 2023 e peculiarità di questo, in questi anni per effetto delle elevate temperature si è ampliato fino a raggiungere nel 2024 un'estensione di 222mila metri quadri, pari a 30 campi da calcio.