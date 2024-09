Bundesliga seconda giornata | Muller fa la storia del Bayern perde il Leverkusen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – Settecentodieci presenze con la maglia delMonaco. Tante, tantissime per Thomasche diventa il giocatore con più apparizioni nelladei bavaresi. L'ultima, appunta la numero 710, ottenuta nelladicontro il Friburgo. L'attaccante tedesco è entrato in campo nel secondo tempo ed è anche riuscito a far esultare i suoi tifosi, segnando la rete del definitivo 2-0. C'è chi i record li batte e chi li fa terminare. Già perché nella stessail Lipsia rimonta contro ile vince 3-2, gli uomini di Xabi Alonso interrompono così l'incredibile striscia di risultati utili consecutivi. Nelle altre partite: pari per i Borussia Dortmund contro il Werder Brema, mentre l'Heidenheim ne fa 4 all'Augsburg e il Wolfsburg batte la neopromossa Holstein Kiel. Ripercorriamo tutte le gare del weekend.