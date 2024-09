Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 1 settembre 2024), lee glidel 1Questa sera, domenica 1, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 1, di? Scopriamoli insieme.In apertura di, l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a Terno d’Isola la notte tra il 29 e 30 luglio, per il quale è stato arrestato Moussa Sangare, l’uomo ha confessato il delitto. A seguire, l’inchiesta sul dottor Franco, dopo le accuse di 14 pazienti raccolte da, spunta un testimone che ha visto cosa succedeva in sala operatoria.