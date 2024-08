Prato Nord pronto per la Prima categoria Entusiasmo e voglia di ben figurare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)Dal timore di non poter più disputare fra le mura amiche le partite dello scorso campionato di Seconda alla gioia per il salto inda giocare in un impianto che sarà finalmente rinnovato dopo le "ferite" inferte lo scorso anno dal maltempo. Sono le emozioni contrastanti provate negli ultimi dieci mesi dal, che si presenta con il nuovo tecnico Sebastian Rondelli (con Mattia Girasole come vice) ai nastri della2024/25. L’alluvione che lo scorso novembre ha causato danni per centinaia di migliaia di euro, danneggiando tanto il campo in erba sintetica quanto quello in erba, sembrava inizialmente potesse assestare un colpo fatale alla società.