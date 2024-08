Come salvare il pianeta Vivere in barca a vela con 500 euro al mese Il progetto di una coppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Unaper cambiare vita, per dare un esempio e per far sapere che un modo diverso diilci può davvero essere. Anzi ci deve essere. E’ l’esperienza di Giampaolo Gentili e della moglie Ba?ak che dopo 15 anni di vita a bordo, dopo l’abbandono definitivo della terraferma e delle sue comodità, ma anche dei suoi disagi, adesso puntano a un nuovo, una nuovae un nuovo libro per avvicinare e far conoscere questa scelta a molti. Così dopo aver collaudato sulla propria pelle che si puòcon 500alin mezzo al Mediterraneo, adesso si va oltre. "Stiamo ristrutturando unadi alluminio che affondò qualche anno fa – racconta Giampalo pronto ad approdare sulla nostra costa per incotri e conferenze anche nelle scuole – . Il refitting è lungo perché lo stiamo eseguendo noi con le nostre forze.