’Cento-Assalto al Moro’ La Quintana è un film Proiezioni allo Squarcia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il campo dei giochi ‘’, cuore pulsante della, sarà la cornice in cui verrà proiettato in anteprima il documentario ‘Cento –al, realizzato in occasione del Settantennale della rievocazione storica. Un anniversario che è stato celebrato quest’anno, con due edizioni da record sotto tutti i punti di vista, considerando il fatto che è stato registrato il sold out sia nella giostra di luglio che in quella di agosto e che i cortei storici hanno richiamato in città migliaia di persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. ‘Cento –al, in realtà, è un docu, le cui riprese sono terminate lo scorso 26 agosto e che, come detto, verrà proiettatonella serata del 21 settembre, in occasione del secondo concorso Ippico ‘Città di Ascoli Piceno’.